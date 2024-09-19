Bursa'da kazaya karışan otomobilin sürücüsünden mucize kurtuluş İznik ilçesinde yaşanan kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

İHA

Congu mevkiinde meydana gelen olayda, İznik-Orhangazi istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü B.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarlarında bulunan zeytin ağaçlarını biçti.

Otomobilden sağ olarak çıkan B.S., yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ HURDUYA DÖNDÜ

Tarlaya uçarak duran otomobil, hava yastıkları açılıp, camlarının kırılması ve motor kısmının büyük bir bölümünün parçalanması sonrası kullanılamaz hale geldi.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Tarla sahibi tarafından yapılan açıklamada, "Cana geleceğine mala gelsin. 1 ağacımız zarar görmüş ama önemli değil." ifadesine yer verildi.

Öte yandan olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)