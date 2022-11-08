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- Bursa'da kazaya karışan sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada
Bursa'da kazaya karışan sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada
Seyir halinde ilerledikleri sırada kontrol çıkarak kaza yapan sürücüler, öfkeyle araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga kameralara yansıdı.
- 08.11.2022 - 09:00
- Güncelleme : 08.11.2022 - 09:28
Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Ankara yolu güzergahında seyir halinde olan otomobil sürücüleri kazaya karıştı.
Kazanın ardından kavga ettiler
Bu duruma öfkelenen şahıslar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle olay büyüyerek kavgaya döndü.
Çevredekiler araya girdi
Yolun ortasında yaşanan kazanın yanı sıra kavga da trafiği birbirine kattı.
İHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin araya girmesiyle ortalık sakinleşti.
Tekme ve yumruklar havada uçuştu
O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü.
Bursa'da kazaya karışan sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada ViDEO