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    Bursa'da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı

    Keçilerin, sahipleri tarafından taşınma biçimi tepkilerin odağına oturdu.
    • 07.06.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:00
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    Bursa'da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı

    Araca hayvan bağlanmasına ilişkin görüntüler, bu kez Bursa'da ortaya çıktı.

    Gürsu ilçesinde bir vatandaş, iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce bu şekilde götürdü.

    Hayvanlara eziyet anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    "Hayvanlara işkence yapıyorlar"

    İHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hayvanlara eziyet eden vatandaşa tepki gösterildi.

    Görüntüde "Hayvanlara işkence yapıyorlar." şeklinde ifadeye yer verildi.

    Bursa'da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı ViDEO

    Bursa da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı #1


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