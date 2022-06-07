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- Bursa'da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı
Bursa'da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı
Keçilerin, sahipleri tarafından taşınma biçimi tepkilerin odağına oturdu.
- 07.06.2022 - 11:55
- Güncelleme : 07.06.2022 - 12:00
Araca hayvan bağlanmasına ilişkin görüntüler, bu kez Bursa'da ortaya çıktı.
Gürsu ilçesinde bir vatandaş, iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce bu şekilde götürdü.
Hayvanlara eziyet anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"Hayvanlara işkence yapıyorlar"
İHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hayvanlara eziyet eden vatandaşa tepki gösterildi.
Görüntüde "Hayvanlara işkence yapıyorlar." şeklinde ifadeye yer verildi.
Bursa'da keçileri aracına bağlayan vatandaş tepki topladı ViDEO