Dolar
6.8471
-0.1603%
Euro
7.8256
-0.3171%
Altın
1837.49
1.0781%
Borsa
120481.03
1.0061%
G. Altın
404.662
0.9915%
Bitcoin
64353.95
1.7925%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı

    Oturduğu evi ateşe veren şahıs, yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine balta ile saldırdı. Ev sahibi, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 14:51
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 14:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde M.Y. isimli şahıs, kendi oturduğu Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi.

    Çevredekilerin yangını söndürmek istemesi üzerine M.Y., yangını söndürmek isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırınca araya polis ekipleri girdi.

    İTFAİYEYE BALTA İLE SALDIRDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ,yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. M.Y., itfaiye erlerine elinde balta ile saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı VİDEO


    EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    Polisler, M.Y.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirip kelepçeleyerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangının yan evlere sıçramasını önlerken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı #1

    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı #2

    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı #3

    Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı #4

    Görüş Bildir