- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı
Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı
- İHA
- 21.07.2020 - 14:51
- Güncelleme : 21.07.2020 - 14:51
Bursa'nın Gemlik ilçesinde M.Y. isimli şahıs, kendi oturduğu Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi.
Çevredekilerin yangını söndürmek istemesi üzerine M.Y., yangını söndürmek isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırınca araya polis ekipleri girdi.
İTFAİYEYE BALTA İLE SALDIRDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ,yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. M.Y., itfaiye erlerine elinde balta ile saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.
Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı VİDEO
EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Polisler, M.Y.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirip kelepçeleyerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangının yan evlere sıçramasını önlerken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.