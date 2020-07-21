Oturduğu evi ateşe veren şahıs, yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine balta ile saldırdı. Ev sahibi, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde M.Y. isimli şahıs, kendi oturduğu Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi.

Çevredekilerin yangını söndürmek istemesi üzerine M.Y., yangını söndürmek isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırınca araya polis ekipleri girdi.

İTFAİYEYE BALTA İLE SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ,yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. M.Y., itfaiye erlerine elinde balta ile saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

Bursa'da kendi evini yaktı, itfaiyeye baltayla saldırdı VİDEO







EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler, M.Y.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirip kelepçeleyerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangının yan evlere sıçramasını önlerken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.