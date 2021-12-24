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    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı

    Evinde imal ettiği teleskopla gezegenleri ve hareketlerini inceleyip fotoğraflayan Şenol Şanlı, “Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum” dedi.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 09:58
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    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı

    Bursa’da yaşayan ve uzayla ilgili konulara oldukça meraklı olan Şenol Şanlı, yaptığı araştırmalar ile kendi teleskobunu üretti.

    Bu zamana kadar yaptığı çok sayıda teleskopla her gün gezegenleri takip edip onların fotoğraflarını çeken Şanlı, aynı zamanda ayın yıl boyunca hareketlerini ve Dünya’ya uzaklığını anbean ölçerek o anların fotoğraflarını çekti.

    Şanlı, çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından herkesle paylaştı. Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bildiği bütün bilgileri okullarda çocuklara da aktarmaya başladı.

    “GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLARI, MAHALLEMİN SOKAKLARI GİBİ TANIYORUM”

    Tekstil işinden emekli olduğunu ifade eden Şenol Şanlı, şu açıklamalarda bulundu:

    “Yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yapımı, astro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kendi yaptığım teleskopla gözlemler yapıyorum ve meraklılarına gözlemler yaptırıyorum. Öğrendiğim bilgileri okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. İçimde hep bir merak vardı. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum. Gökyüzünde 88 tane takımyıldızı var, hepsini gözlemliyorum.

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #1

    “AY’IN DOLUNAY HALİNİN 12 AYRI FOTOĞRAFINI ÇEKTİM”

    Ben 12 ay boyunca Ay’ın dolunay halinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. Bunları tek bir karede bir araya getirdim. 2021 yılının Mayıs ayında Ay, Dünya’ya en yakın mesafe olan 357 bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında ise 405 bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter gezegenini çok parlak olarak görebilirsiniz. Biz bunları keyifle gözlemliyoruz.”

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #2

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #3

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #4

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #5

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #6

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #7

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #8

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #9

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #10

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #11

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #12

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #13

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #14

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #15

    Bursa’da kendi teleskobunu yaptı, gezenleri fotoğrafladı #16

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