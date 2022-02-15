Bursa'da kendilerine saldıran pitbullları tabancayla öldürdüler

Dolaştırmaya çıkardıkları iki pitbullun kendilerine saldırmalarıyla paniğe kapılan 2 şahıs, köpeklere arkadaşlarından aldıkları tabancayla müdahale etti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi'de yaşayan Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y.K. ve C.Ç. ile iki pitbull cinsi köpeği Alacahırka Mahallesi'ndeki çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı.

Pitbulllar bir süre sonra ise kendi aralarında kavga etmeye başladı.

AYIRMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak isterken saldırıyla karşı karşıya kaldı. Köpeklerin saldırısını önlemek isteyen şahıslar kurtulamayınca Y.K. ve C.Ç.’nin yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabancaları istedi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Şahıslar kendilerine saldıran köpeklere defalarca ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Bir köpeğin öldüğü, diğerinin can çekiştiğini gören ekipler Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini de alarak barınağa götürdü. Yaralı köpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Park çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde yakaladı. Tabancaları sakladıkları yeri ekiplere gösteren şahıslar, tabancalara el konulmasının ardından gözaltına alındı.

SAHİBİNE 29 BİN LİRA CEZA

4 şüpheliden köpeklerin sahibi olan Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.