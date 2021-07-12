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- Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi
Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi
Akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, çevrede bulunan bir vatandaşa bıçak çekti. Vatandaş, kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.
- İHA
- 12.07.2021 - 08:43
- Güncelleme : 12.07.2021 - 09:30
Bursa’nın Kestel ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs çevrede bulunan bir vatandaşa bıçak çekti.
Bunun üzerine bıçak çekilen şahıs, bıçak çeken kişinin ellerini kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Ekipler, hem bıçak çeken şahsı hem diğer vatandaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi VİDEO