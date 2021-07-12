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    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi

    Akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, çevrede bulunan bir vatandaşa bıçak çekti. Vatandaş, kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 09:30
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    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi

    Bursa’nın Kestel ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs çevrede bulunan bir vatandaşa bıçak çekti.

    Bunun üzerine bıçak çekilen şahıs, bıçak çeken kişinin ellerini kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

    O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Ekipler, hem bıçak çeken şahsı hem diğer vatandaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi VİDEO

    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi #1

    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi #2

    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi #3

    Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi #4

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