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Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi

Bursa’da kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeledi

Akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, çevrede bulunan bir vatandaşa bıçak çekti. Vatandaş, kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.