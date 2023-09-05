Bursa'da kendisini darbeden saldırgana karşılık vermeyen kurye Trafikte anlaşmazlık yaşadığı kuryenin, kendisini darbeden saldırganın karşısında ellerini arkadan bağlayarak sabrettiği anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ilerleyen motosikletli kurye, trafikte kendisini durduran kişiyle sözlü tartışma yaşadı.

Ellerini arkadan bağladı

Motosikletten inen kurye, kendisini yumrukla darbeden, yaka paça savuran kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak karşılık vermedi.

Saldırgan ise kuryenin karşılık vermemesine rağmen darbetmeye devam etti.

O anlar kamerada

O ilginç anlar kameraya yansırken, Kükürtlü Mahallesi’nde iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma da kavgaya dönüştü.

Olay yerinden geçen trafik polisi kavga eden şahısları ayırırken, vatandaşlar da tarafların sakinleşmesi için ellerinden geleni yaptı.

Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.