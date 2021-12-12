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- Bursa'da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada
Bursa'da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada
3 şüpheli şahsın bir dükkanın kepengini kırarak hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 12.12.2021 - 09:05
- Güncelleme : 12.12.2021 - 10:48
Bursa'da hırsızlık yapmak için cadde üzerinde gezen 3 şüpheli şahıs dükkanlardan bir tanesini gözüne kestirdiler.
Gece saatlerinde 2 şüpheli kepengi kırarak açmaya çalışırken 1 şüpheli ise etrafı gözetledi.
Kısa sürede kepengi kırarak açan şüpheliler dükkana girdiler.
BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR
Dükkandan malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi şahıslar kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kaçtılar.
Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.