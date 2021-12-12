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Bursa'da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada

Bursa'da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada

3 şüpheli şahsın bir dükkanın kepengini kırarak hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.