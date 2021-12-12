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    Bursa'da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada

    3 şüpheli şahsın bir dükkanın kepengini kırarak hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 10:48
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    Bursa'da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada

    Bursa'da hırsızlık yapmak için cadde üzerinde gezen 3 şüpheli şahıs dükkanlardan bir tanesini gözüne kestirdiler.

    Gece saatlerinde 2 şüpheli kepengi kırarak açmaya çalışırken 1 şüpheli ise etrafı gözetledi.

    Kısa sürede kepengi kırarak açan şüpheliler dükkana girdiler.

    BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

    Dükkandan malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi şahıslar kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kaçtılar.

    Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

    Bursa da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada #1

    Bursa da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada #2

    Bursa da kepenk kırıp dükkan soyan hırsızlar kamerada #3

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