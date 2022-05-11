Bursa'da kimin döktüğü bilinmeyen zifte keçi saplandı

Osmangazi ilçesinde, otlarken zifte saplanan keçi, sahibi tarafından kurtarılamadı. Keçi adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yerinden çıkarılırken, zifti döken kişi aranıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araziye dökülen zift, keçiye zor anlar yaşattı.

Avdancık Mahallesi'nde keçisinin zifte saplandığını gören çoban, kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi.

İtfiaye müdahalesi

Yalnız başına başaramayınca ihbar üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, keçiyi yapıştığı yerden kurtardı.

İHA'nın aktarımına göre, sağlık durumu iyi olan keçi, sahibine teslim edildi.

Zifti döken kişi aranıyor

Jandarma ekipleri, bölgeye ziftin kim tarafından döküldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.







