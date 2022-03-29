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    Bursa'da 'kimyasal madde' paniği

    Bursa’da 1,5 tonluk depolama tankından sızan kimyasal madde, sokağa döküldü. Çevreye yayılan keskin koku nedeniyle endişe yaşandı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 14:08
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    Bursa'da 'kimyasal madde' paniği

    Bursa'da saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi’nde mahalleli, 5’inci Cenk Sokak’tan keskin koku geldiğini fark etti.

    5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracının bıraktığı iddia edilen ve içinde 1,5 tona yakın kimyasal madde bulunan varilden koku geldiğini anlaşılınca polise haber verildi.

    TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İhbarla olay yerine AFAD'a bağlı KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokağa girişleri kapatıp, geniş güvenlik önlemi alırken, KBRN ekipleri ise yanıcı olduğu tespit edilen kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Kimyasal maddeden örnekler alan KBRN ekipleri, inceleme başlatırken, çalışmaların ardından sokak, belediye ekiplerince temizlendi.

    İMHA EDİLDİ

    İçinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

    Polis, kimyasal madde yüklü depolama tankını bölgeye bırakan şüpheli ya da şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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