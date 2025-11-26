Bursa'da kıraathaneyi basıp, eski damadını bıçakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da kayınpeder dehşet saçtı...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, kayınpeder A.K., eski damatları Savaş G.’nin kıraathanede olduğunu öğrendi.

ÖNCE DARBEDİP SONRA BIÇAKLADI

Bunun üzerine kayınpeder A.K. yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

Önce tüfeğin kabzasıyla darbettikleri 30 suç kaydı bulunan Savaş G.’yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul olay yerinden hızla kaçtı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, iki şüpheli çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

"ESKİ DAMADININ KIZINI ZORLA KAÇIRMAYA ÇALIŞTIĞINI" İDDİA ETTİ

Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Baba A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.