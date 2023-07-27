Bursa'da kiracısını silahla yaralayan mülk sahibi adliyeye sevk edildi Tahliye kavgasında tabancayla kiracısını tek el ateş ederek yaralayan mülk sahibi, suç aletiyle polis karakoluna giderek teslim oldu.

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Mülk sahibi ve kiracılar arasında yaşanan fahiş kira kavgaları korkutan boyutlara ulaştı...

Yaşanan kavgaların önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmaların ardından ısrarcı ev sahipleri dehşet saçıyor.

Yurdun çeşitli noktalarından gelen kavga manzarasının adresi bu kez Bursa oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında 63 yaşındaki iş yeri sahibi Nadir C. ile kiracısı Ufuk Araz (48) arasında iş yerini boşaltma konusunda tartışma çıktı.

İş yeri sahibi kiracısına ateş etti

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken öfkelenen dükkan sahibi, tabancayla kiracısı Ufuk Araz’a tek el ateş etti.

Tabancadan çıkan mermi, Araz’ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kanlar içinde kalan Araz, yoldan geçen ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yeri sahibi teslim oldu

Dükkan sahibi Nadir C., suç aletiyle polis karakoluna giderek teslim oldu.

"Korkutmak için rastgele ateş ettim"

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenilirken adliyeye sevk edilen şüpheli Nadir C., ifadesinde şunları kullandı: