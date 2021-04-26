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    Bursa'da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü

    Kısıtlama saatlerinde sokağa çıkarak dere kenarında yürüyen 31 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 3 metre yüksekten dere yatağına düştü. Talihsiz adamı, ekipler kurtardı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 08:23
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    Bursa'da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi kenarında bulunan Deliçay Deresi'nin kenarında kısıtlama saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte sohbet eden Sezai D. (31), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis çağrıldı.

    Ekipleri gören Sezai D.'nin arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sezai D., itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.

    Yaralanan Sezai D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

    Bursa da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü #1

    Bursa da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü #2

    Bursa da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü #3

    Bursa da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü #4

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