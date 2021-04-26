- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü
Bursa'da kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü
Kısıtlama saatlerinde sokağa çıkarak dere kenarında yürüyen 31 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 3 metre yüksekten dere yatağına düştü. Talihsiz adamı, ekipler kurtardı.
- DHA
- 26.04.2021 - 08:23
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi kenarında bulunan Deliçay Deresi'nin kenarında kısıtlama saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte sohbet eden Sezai D. (31), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis çağrıldı.
Ekipleri gören Sezai D.'nin arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sezai D., itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.
Yaralanan Sezai D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.