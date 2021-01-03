Geçtiğimiz yıl boşaltılan ve atıl kalan Yabancılar Şube Müdürlüğünde toplanıp uyuşturucu partisi yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı ihlal edip, Anadolu Mahallesi’ndeki atıl vaziyette olan Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün binasına giren şüphelilerin uyuşturucu kullandığı bilgine ulaştı.

Binanın çevresini ablukaya alan ekipler, tüm katlarda ve çatı aralarında arama yaptı.

MASKEYİ DE TAKTILAR

3’üncü katta bulunan odaya giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 4 şüphelinin bir masa başında oturduğu ve uyuşturucu kullandığını gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

2 şüphelinin tıbbi maskeli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da kısıtlamada uyuşturucu partisi yaptılar ViDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve bıçak bulundu.

Öte yandan şüphelilerin yanlarında bulunan çantalarında ise çalıntı olduğu tahmin edilen eşyalar, pense, makas ve tornavida ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.