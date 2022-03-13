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    Bursa'da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi

    Kız arkadaşının babası Ahmet Şahin tarafından bıçaklanarak öldürülen Serhat Kaçar, son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 16:10
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    Bursa'da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi

    Dün sabaha karşı Bursa'daki Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta 33 yaşındaki Serhat Kaçar, konuşmak için evinin önüne gittiği kız arkadaşının 60 yaşındaki babası Ahmet Şahin ile tartışmaya başladı.

    İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Şahin, Kaçar’ı bacağından bıçakladı.

    İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaçar'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    KIZIN SEVGİLİSİ KURTARILAMADI

    Sağlık durumu ağır olan Serhat Kaçar, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    BABA TUTUKLANDI

    Olayın ardından kaçan ve suç aletiyle yakalanan Ahmet Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KORKUTMAK İÇİN YARALADIĞINI SÖYLEDİ

    Ahmet Şahin'in ifadesinde, evinin önüne gelip kızıyla konuşan Kaçar ile tartıştığını, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi.

    GENÇ ADAM DEFNEDİLDİ

    Serhat Kaçar’ın cenazesi, ilçedeki Suyolu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Bursa da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi #1

    Bursa da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi #2

    Bursa da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi #3

    Bursa da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi #4

    Bursa da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi #5

    Bursa da kız arkadaşının babası tarafından öldürülen adam, defnedildi #6


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