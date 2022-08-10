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Bursa'da kız kavgası: Saçlarından sürükledi
Yıldırım ilçesinde bilinmeyen nedenle kavgaya tutuşan bir grup kadın birbirine acımasızca vurdu. Saç saça girilen kavga kameraya yansıdı
- 10.08.2022 - 11:15
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir grup kadın birbirine girdi.
Mimarsinan Mahallesi'nde yaşanan olayda, tartışmaya başlayan kadınlar arasında nabızlar giderek yükseldi.
Öfkelerine hakim olamayan taraflar, bir süre sonra birbirine acımasızca vurmaya başladı.
Saçlarından sürükledi
Güvenlik görevlilerinin ayırmaya çalıştığı olayda, öfkesini kaybeden kişi bir kadını saçlarından tutarak yerde sürükledi.
O anlar kamerada
Yaşanan dehşet anlar kameraya yansırken, ayrılan kavga sonucu kadınlar karakola götürüldü.
Bursa'da kız kavgası: Saçlarından sürükledi VİDEO