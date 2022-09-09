Bursa’da gençler arasında ‘kız’ meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde iki grup arasında ‘kız’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine girdi. Gençler birbirlerine acımasızca vururken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisin gelişiyle birlikte uzaklaştılar

Kavga eden gençler polisin geldiğini görünce bölgeden hızlıca uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre acımasızca birbirlerine vuran gençlerin o anları orada bulunan başka bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı ViDEO