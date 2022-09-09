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    Bursa'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı

    Bursa’da gençler arasında ‘kız’ meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • 09.09.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:53
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    Bursa'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı

    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde iki grup arasında ‘kız’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine girdi. Gençler birbirlerine acımasızca vururken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polisin gelişiyle birlikte uzaklaştılar

    Kavga eden gençler polisin geldiğini görünce bölgeden hızlıca uzaklaştı.

    İHA'nın haberine göre acımasızca birbirlerine vuran gençlerin o anları orada bulunan başka bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı ViDEO

    Bursa da kız meselesi yüzünden kavga çıktı #1

    Bursa da kız meselesi yüzünden kavga çıktı #2

    Bursa da kız meselesi yüzünden kavga çıktı #3

    Bursa da kız meselesi yüzünden kavga çıktı #4


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