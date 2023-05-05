Bursa'da kızının saçı çekildi diye müdür yardımcısını vurdu Karacabey'de 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle bastığı okulun müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu.

İHA

Bursa Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba 28 yaşındaki Ferdi Y. yakını 26 yaşındaki O.Y. ile birlikte okula geldi.

Müdür yardımcısı 51 yaşındaki İsmail Küçük ile durumu konuştuktan sonra bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi.

Bacağından yaralanan müdür yardımcısı, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Müdür taburcu oldu

Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı.

Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi.

"Pişmanım"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım.” dedi.

"Ev hapsi verildi

Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.’ye ev hapsi verildi.