Bursa'da kızının yanında maganda kurşunuyla öldü Nilüfer'de kızıyla yürüdüğü esnada kurşun isabet eden kadının ölümünü, kurulan özel ekip aydınlattı.

İHA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Zekiye D. ve 8 yaşındaki kızı, çiçek toplamak için evden çıktı.

Bir süre sonra anne Zekiye D., Ergüvan sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı.

Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye D.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik kameraları incelendi

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Kurşun 2 km uzaklıktan geldi

Soruşturmayı derinleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye D.'nin vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde 62 yaşındaki A.Ö. isimli şüpheli şahsın tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybetti

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Ö., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Mermi çekirdeğinin riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken Zekiye Ö.nün hayatını kaybetmesinin ardından çekirdek alınarak A.Ö.'ye ait ruhsatlı tabancası ile alınan kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda, mermi çekirdeğinin A.Ö.'ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi.