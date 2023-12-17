İHA
Bursa'da korkunç bir kadın cinayeti yaşandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen cinayet, Oylat Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde gerçekleşti.
4 çocuğunun annesini göğsünden bıçakladı
Edinilen bilgiye göre, daha önceden uzaklaştırma kararının da bulunduğu M.A.A.(34) 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’yı(32) sol göğsünden bıçakladı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Ayda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri şüpheli M.A.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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