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Bursa'da koca cinayeti: 4 evladının annesini kalbinden bıçaklayarak katletti...

Bursa'da koca cinayeti: 4 evladının annesini kalbinden bıçaklayarak katletti... Daha önceden uzaklaştırma kararı da bulunan koca, eşini sol göğsünden bıçakladı. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.