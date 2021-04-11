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Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı

Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve darp edilen kadını üzerindeki montu kurtardı. KADES uygulamasını kullanınca, saldırgan olay yerinden kaçtı.