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    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı

    Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve darp edilen kadını üzerindeki montu kurtardı. KADES uygulamasını kullanınca, saldırgan olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 10:18
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    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Selamet Sokak'ta, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. (40) tarafından uzun süredir tehdit edilen Sevgüzel M. (39) isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

    Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, bıçak kadının montuna isabet etti. Sevgüzel M., kıl payı kurtuldu.

    KADES’İ KULLANDI

    Sevgüzel M., telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polis çağırdı.

    Bıçaklı saldırgan olay yerinden arkasına bakmadan kaçtı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    KADES üzerinden polise ulaşan kadın için Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kadını koruma altına aldı.

    Polis kadına bıçakla saldıran ve yumruk atan saldırganı yakalamak için çalışmalarına başlattı.

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

    Şahsın daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.

    “Ölmek istemiyorum.” diye gözyaşı döken şiddete mağduru kadın kendisine gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gazetecilere gösterdi.

    Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı VİDEO

    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı #1

    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı #2

    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı #3

    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı #4

    Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı #5

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