- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı
Bursa’da kocasının bıçaklı saldırısından montu kurtardı
- İHA
- 11.04.2021 - 10:18
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Selamet Sokak'ta, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. (40) tarafından uzun süredir tehdit edilen Sevgüzel M. (39) isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.
Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, bıçak kadının montuna isabet etti. Sevgüzel M., kıl payı kurtuldu.
KADES’İ KULLANDI
Sevgüzel M., telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polis çağırdı.
Bıçaklı saldırgan olay yerinden arkasına bakmadan kaçtı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
KADES üzerinden polise ulaşan kadın için Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kadını koruma altına aldı.
Polis kadına bıçakla saldıran ve yumruk atan saldırganı yakalamak için çalışmalarına başlattı.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR
Şahsın daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.
“Ölmek istemiyorum.” diye gözyaşı döken şiddete mağduru kadın kendisine gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gazetecilere gösterdi.
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı VİDEO