Bursa'da ihbar üzerine olay yerine gelen polis ile şüpheli şahıs arasında ilginç anlar yaşandı.
Osmnagazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi üzerinde elinde bıçakla sokaklarda yürüyen H.Ş. isimli şahıs, paniğe neden oldu.
KOLONYA İÇTİ
Elindeki bıçağı sallayarak "Kendimi keseceğim" diye bağıran şahıs, yanında taşıdığı kolonyayı içerek tehlikeli hareketler sergiledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BIÇAĞI BIRAKMAYA İKNA EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'nin elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf etti.
Kolonya içen şahsı, polis ikna ederek elindeki bıçağı bıraktırdı.
POLİSLERE SARILDI
Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti.
TEDAVİYİ REDDETTİ
Kendini kestiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.
Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.
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