Bursa'da kolonya içip kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Osmangazi ilçesinde güpegündüz kolonya içerek elindeki bıçakla kendini yaralayan şahıs, polisin ısrarı sonucu bıçağı kenara bıraktı. Şahsın polislere sarılarak teşekkür ettiği anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Bursa'da ihbar üzerine olay yerine gelen polis ile şüpheli şahıs arasında ilginç anlar yaşandı.

Osmnagazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi üzerinde elinde bıçakla sokaklarda yürüyen H.Ş. isimli şahıs, paniğe neden oldu.

KOLONYA İÇTİ

Elindeki bıçağı sallayarak "Kendimi keseceğim" diye bağıran şahıs, yanında taşıdığı kolonyayı içerek tehlikeli hareketler sergiledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BIÇAĞI BIRAKMAYA İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'nin elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf etti.

Kolonya içen şahsı, polis ikna ederek elindeki bıçağı bıraktırdı.

POLİSLERE SARILDI

Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Kendini kestiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)