Bursa'da kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı İnegöl'de yemek yaptığı sırada sağ kolunu hamur yoğurma makinesine kaptıran Zülayha Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşuları ile bodrum katındaki evinde hamur yoğuran Zülayha Ş., sağ kolunu yoğurma makinesine sıkıştırdı.

Acılar içinde kalan kadının komşuları duruma müdahale etmeye kalkışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Zülayha Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zülayha Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)