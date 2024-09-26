Bursa'da kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşuları ile bodrum katındaki evinde hamur yoğuran Zülayha Ş., sağ kolunu yoğurma makinesine sıkıştırdı.
Acılar içinde kalan kadının komşuları duruma müdahale etmeye kalkışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Zülayha Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zülayha Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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