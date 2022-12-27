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    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası

    Komşular arasında 'çöp atma' tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımasızca saldıran komşular, karakola götürüldü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.
    • 27.12.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 10:50
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    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki bir sitede komşular arasında 'çöp atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Birbirlerine acımasızca vurdular

    Komşular birbirlerine acımasızca vururken, ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre siteye gelen ekipler, öfkeli komşuları karakola götürdü.

    Kavga ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası VİDEO

    Bursa da komşuların ‘çöp atma’ kavgası #1

    Bursa da komşuların ‘çöp atma’ kavgası #2


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