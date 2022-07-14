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    Bursa'da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı

    Osmangazi ilçesinde konargöçer aileler arasındaki kavgada taraflar birbirine girerken ortalık savaş alanına döndü. Ayrıca aileler, yoldan geçen arabaların önüne geçip araçları taşladı.
    • 14.07.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:25
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    Bursa'da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde konargöçer olarak yaşayan aileler arasında tartışma çıktı.

    Panayır Mahallesi üzerinde bulunan yeşil alanda yaşamlarını devam ettiren konargöçerler arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü ve yerini kavgaya bıraktı.

    Ortalık savaş alanına döndü

    Ailelerin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına dönerken bazı kişiler, yoldan geçen arabaların önüne geçip sürücülere zor anlar yaşattı.

    Araçlar taşlandı

    Kavgaya karışanların bazıları da araçlara taş atarken yaşanan o arbede anları kayıt altına alındı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa'da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı VİDEO


    Bursa da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı #1

    Bursa da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı #2

    Bursa da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı #3

    Bursa da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı #4


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