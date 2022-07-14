- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı
Bursa'da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı
Osmangazi ilçesinde konargöçer aileler arasındaki kavgada taraflar birbirine girerken ortalık savaş alanına döndü. Ayrıca aileler, yoldan geçen arabaların önüne geçip araçları taşladı.
- 14.07.2022 - 17:16
- Güncelleme : 14.07.2022 - 17:25
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde konargöçer olarak yaşayan aileler arasında tartışma çıktı.
Panayır Mahallesi üzerinde bulunan yeşil alanda yaşamlarını devam ettiren konargöçerler arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü ve yerini kavgaya bıraktı.
Ortalık savaş alanına döndü
Ailelerin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına dönerken bazı kişiler, yoldan geçen arabaların önüne geçip sürücülere zor anlar yaşattı.
Araçlar taşlandı
Kavgaya karışanların bazıları da araçlara taş atarken yaşanan o arbede anları kayıt altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da konargöçer aileler birbirine girip araçları taşladı VİDEO