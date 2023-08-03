Bursa'da kontrolden çıkan işçi aracı tarlaya girdi: 3 ölü 11 yaralı Karacabey ilçesinde tarlaya işçi götüren aracın kontrolden çıkarak tarlaya savrulması sonucunda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İHA

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Bursa'da korkunç bir olay yaşandı.

Karacabey ilçesinden Tophisar Mahallesi'ne tarlaya işçi götüren yabancı uyruklu Hüsen Feris (32) yönetimindeki 16 FT 699 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağında bulunan tarlaya savruldu.

Savrulan araçta adeta can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

3 kişi can verdi

Tarlaya uçan araçta bulunan Mukaddes Can (42) ve yabancı uyruklu Emine El Mohammed (57) olay yerinde hayatını kaybederken, Abid Muhammed'in hayati tehlikesi olduğu için Uludağ Tıp Fakültesine sevk edildiği esnada hayatını kaybettiği öğrenildi.

11 yaralı hastaneye kaldırıldı

Araçta bulunan sürücü Hüsen Feris (32) ve tarım işçileri; Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah Elmuhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed olay yerine gelen ambulanslar ile Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.