Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet virajı alamadı Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet virajı alamayınca, bariyerlere çarptı. Uçurumun eşiğinde duran kamyonetin içerisinde sıkışan sürücüyü ise iftaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, sürücüyü çıkarabilmek için dakikalarca uğraştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi’nde İsmail S.idaresindeki 16 LLM 99 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolünü kaybetti.

Yokuş aşağı ilerlediği esnada kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonet, uçurumun eşiğinde kaldı.

Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için bölgeye, itfaiye ekipleri geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araç içerisindeki sürücüye tedavi uygularken, itfaiye ekipleri ise sürücünün araç içerisinden çıkarılması için dakikalarca ter döktü.

Kurtarma anları kameralara yansıdı

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonra araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes kesen kurtarma çalışması ise kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başladı

Öte yandan İsmail S., tedavi altına alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kurtarma anlarına dair videoda itfiaye ekiplerinin verdiği mücadele dikkati çekti.