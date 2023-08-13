Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı Osmangazi ilçesinde ilerleyen yolcu minibüsü virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan kaza can aldı.

Bursa'dan aldığı yolcularla Orhaneli istikametine giden Haluk Arı (57) yönetimindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Minibüs ve kamyon çarpıştı

Bu sırada minibüs, Orhaneli'den Bursa istikametine seyir halinde olan H.B. (40) yönetimindeki 16 ACZ 691 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Arı ile minibüsteki yolculardan Saime Şahin, A.Ş. (67), O.A. (41), A.S. (53) ve E.M. (18) yaralandı.

Yaralı kadın kurtarılamadı

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saime Şahin, kurtarılamadı.