Kontrolden çıkan otomobil kayarak girdiği iş yerinin önünden geçen çocuğa çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar kayıt altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir dükkanın önündeki çocuk ölümle burun buruna geldi.

Sol şeritte hızla ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yanlamaya başladı.

Daha sonra kaymaya başlayan araç yol kenarında bulunan bir dükkanın camından içeri girdi.

Yaşanan kazadan saniyeler önce ise bir çocuğun bisikletiyle yoldan geçtiği ve kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Kaza sonrası konuşan şirket sahibi Önder Suvak, ''Biz dükkanı yemeğe gitmek için kapatıp çıktı. Aradan yarım saat geçti telefon çaldı. Buradaki arkadaşlar 'dükkana otomobil girdi' diye aradılar. Hemen geldik. Sonra güvenlik kamerasını inceledik. Sol şeritte giden bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dükkana girmiş. Çok şükür o sırada saniyeler önce bisikletli bir çocuk buradan geçmiş. Allah korumuş resmen. Çok şükür, sürücü, çocuk ve biz kazayı yara almadan atlattık. Cana geleceğine mala gelsin. Dükkan bu hale geldi. Gelsin yapacak bir şey yok.'' dedi.

O anlar kameraya yansıdı

İHA'nın haberine göre, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil çocuğu teğet geçti VİDEO

