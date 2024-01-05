Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, dükkana daldı Bir sürücünün sıkıştırması sonrası kontrolü kaybedilen otomobil iş yerine daldı. Kazada, kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, araç içindeki 3 kişi yaralandı.

İHA

Dün akşam saatlerinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi'nde, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Gemlik istikametinden şehir merkezine doğru seyreden Cuma Hamza'nın kullandığı 27 AUE 616 plakalı otomobil, başka bir sürücünün sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek iş yerinin duvarına çarptı.

Yaya, sürücünün manevrasıyla son anda kurtuldu

Kaza anında kaldırımda yürüyen bir vatandaş, sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde son anda ölümden kurtulurken, Cuma Hamza ile Hasan Hamza ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu sıkışan otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cuma Hamza ve Hasan Hamza'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

O anlar kameraya yansıdı

Kaza anı, yol üzerinde bulunan farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 27 AUE 616 plakalı otomobilin bir anda sağa kırarak iş yerine doğru gittiği, bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin saniyeler ile ölümden döndüğü kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)