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    Bursa'da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı

    Şehirler arası karayolunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak ortalığı toza boğdu. O anlar, bir diğer aracın kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:05
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    Bursa'da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı

    Bursa'daki İstanbul yolu Dürdane Rampası'nda bir tır, korkunç sonlu kazadan son anda döndü.

    Sol şeritten Gemlik yönüne yokuş aşağı giden tır, sürücüsünün bir anlık kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Kaza yapan tır tozu dumana kattı.

    O ANLAR KAMERADA

    Arkasından seyreden araçlar ise durmayı başarırken; bu anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı VİDEO


    TRAFİK İKİ ŞERİTTE DE AÇILDI

    Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik ekiplerinin çalışmasıyla karayolu bir süre sonra trafiğe iki şeritten de açıldı.

    Bursa da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı #1

    Bursa da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı #2

    Bursa da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı #3

    Bursa da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı #4

    Bursa da kontrolden çıkan tır, tozu dumana kattı #5


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