Bursa'da kontrolden çıkan tırın araçlara çarparak devrildiği anlar kaydedildi Bursa'da virajı alamayan tır, araçlara çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da feci kaza ucuz atlatıldı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde Orhangazi ilçesi istikametinde seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır virajı alamayarak önce karşı istikamette gelen Hakan E. idaresindeki tıra daha sonra hafif ticari araca çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken tırın kasasında bulunan meyve sebzeler yola saçıldı.

Kaza anı kamerada

Petrol istasyonu yakınında olan kaza çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)