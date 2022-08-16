Arkadaşının iş yerinde giyotin makası kuruluma yaparken parmakları kopan İlhan Baydan, hastaneye kaldırıldı. Baydan’ın kopan parmakları, 12 saatte yerine dikildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Cuma günü arkadaşının iş yerine getirilen giyotin makasının kurulumu için giden İlhan Baydan (46), test işlemleri sırasında sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını makineye kaptırdı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baydan, buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baydan, ortopedi ve travmatoloji servisinde 12 saatlik ameliyata alındı. Parmakları yerine dikilen Baydan’ın, tedavisinin tamamlanmasının ardından günlük hayatta parmaklarını kullanabileceği öğrenildi.

“Parçaları poşet içinde getirdik”

DHA’nın haberine göre; parmaklarının kopan parçalarını poşete koyup hastaneye gittiklerini belirten İlhan Baydan, şu açıklamalarda bulundu:

“İş kazası geçirdim. Açıkçası yardıma gitmiştim ama tam yardımlık oldum. Arkadaşımın makinesini ayarlayacaktım ama parmakları kaptırdık. Giyotin makası gibi bir şey, kendi ekseninde dönüyor sürekli. Ona kaptırdım parmaklarımı. Üçünü de orada kopardım sonrası tabii hastane. Ondan sonra Uludağ Üniversitesi'ne geldim. 12 saat kadar ameliyatta kaldım. Ameliyat sonrası benim için iyiydi. Çünkü hocalar ağrımı, acımı hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. 3 parmağımın uç kısmı koptu. Parçaları poşet içinde getirdik.





“Parmaklarımın kopan kısmı makinenin önündeydi”

Parçaları almayı akıl ettik. Parmaklarımın kopan kısmı makinenin önündeydi. Olduğu yere düştüğü için oradan aldık. Ameliyattan sonra iyiyim. İlk güne oranla çok iyiyim. Umut yoktu açıkçası. Bu kadar umutlu değildim. Geldikten sonra hocalarımız burada baya bir uğraştılar. 12 saat çabaladılar. Şu anda hocaların demesine göre iyiye gidiyoruz.”

Bursa’da kopan parmakları, 12 saatte dikildi VİDEO

“Parmakları tamamen elinden ayrılmış haldeydi”

Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökay Eken ise, “İş kazası sonucu sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmaklarında tam kopma yaralanması geçirmişti. Parmakları tamamen elinden ayrılmış haldeydi bize geldiğinde. Ardından biz onu hemen bekletmeden acil bir şekilde ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra ameliyata aldık.

“Damarlarının sinirlerini onardık”

Operasyonla her 3 parmağını yerine replanti ettik. Mikro cerrahi tekniğini kullanarak damarlarının sinirlerini onardık. Bu şekilde başarılı bir operasyonla ameliyatı tamamladık. Hastamız şu an ameliyat sonrası 5'inci gününde. Takipleri iyi. Parmakları yaşıyor. Takibine devam ediyoruz. Tabii ki bu ameliyatlardan sonra bir miktar his kaybı, hareket kısıtlılığı kalabiliyor ama bu minimum olsun diye biz gerekli fizik tedavi ve gerekli ek tedavilerini uygulayacağız. Bunun minimum düzeyde kalmasını sağlayacağız.” dedi.