Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti

Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti

Bir akaryakıt istasyonundan kopardığı yakıt pompası ile trafikte görüntülenen otomobil sürücüsü görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Acemler Köprüsü yakınlarında bir otomobil sürücüsü cep telefonu kamerasına yakalandı.

Akaryakıt aldığı istasyonda benzin pompasını kopartıp aracıyla harekete geçen sürücü, hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

BENZİN POMPASINI SÜRÜKLEYEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

Yerde sürüklenen pompanın kablosunu gören diğer sürücüler ise bu anları şaşkınlıkla izledi.

Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti VİDEO

