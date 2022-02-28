Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
533.974
-1.74%
BTXN Coin
37.60
-1.05%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti

    Bir akaryakıt istasyonundan kopardığı yakıt pompası ile trafikte görüntülenen otomobil sürücüsü görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Acemler Köprüsü yakınlarında bir otomobil sürücüsü cep telefonu kamerasına yakalandı.

    Akaryakıt aldığı istasyonda benzin pompasını kopartıp aracıyla harekete geçen sürücü, hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

    BENZİN POMPASINI SÜRÜKLEYEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

    Yerde sürüklenen pompanın kablosunu gören diğer sürücüler ise bu anları şaşkınlıkla izledi.

    Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti VİDEO

    Bursa da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti #1

    Bursa da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti #2

    Bursa da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti #3


    İlginizi Çekebilir

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak
    Dünya

    Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir