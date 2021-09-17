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    Bursa'da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı

    Hafif ticari aracın sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Paşa isimli köpeğe çarptıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan köpek ise kurtarılamadı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 14:17
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    Bursa'da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Ziya Kaya Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan Paşa isimli köpeğe çarptı.

    Sürücü köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam ederken, yaralı köpeği fark edenler ise Gemlik Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürdü.

    YARALI KÖPEK KURTARILAMADI

    Durumu ağır olan köpek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Köpeğin sahipleri zanlının bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederken, sürücüleri hayvanlara sahip çıkmaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Bursa'da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı VİDEO

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #1

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Öte yandan aracın köpeğe çarpma anı, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde, aracın yolun karşısında geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #2

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #3

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #4

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #5

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #6

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #7

    Bursa da köpeği ezen sürücü kayıplara karıştı #8

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