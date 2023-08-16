Bursa'da korkunç kaza… Yaşlı çift hayatını kaybetti!

Bursa’dan gelen kaza haberi, yürekleri sızlattı…
Bursa-Yenişehir kara yolu 10'uncu kilometresinde, kırsal Menteşe Mahallesi mevkiindeki kavşakta, Ahmet Ayvaz (86) idaresindeki 16 ZE 976 plakalı otomobille E.N.G. (35) yönetimindeki 34 DLF 319 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yaşlı çift can verdi
Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ayvaz (86) ile eşi Hatice Ayvaz'ın (79) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölenlerin cesetleri, Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Diğer sürücü, hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.N.G. (35) ise sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.