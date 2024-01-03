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Bursa'da korkunç kaza! Yayalara çarpmamak için takla attı...

Bursa'da korkunç kaza! Yayalara çarpmamak için takla attı... İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.