Bursa'da korkutan yangın... Geri dönüşüm deposu alev aldı Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Yangının nedenş henüz belirlenemezken, alevler ise kısa süre içerisinde tüm depoyu sardı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 saatlik müdahale sonrası yangın söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)