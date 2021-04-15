Bursa’da koronavirüs manisi ile sahura kaldırdı

Ramazan davulculuğu yapan Yıldıray Palabıyık, mahalle sakinlerini koronavirüs içerikli manilerle sahura kaldırdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek mahalle sakinlerini manilerle sahura kaldırdı.

Palabıyık, mahalleye yetişemediği için kamyonetin arkasında davul çaldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kamyonetle davul çalarak vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Önceleri yürüyerek davul çalıyordum. Çünkü önceleri buralar daha küçük bir yerdi. Ancak yerleşim alanı büyüdüğü için yetişemiyorum. Vatandaşlarımız da sahurunu zamanında yapsın diye kamyonette çalıyorum. Artık Ramazanların tadı tuzu yok. 2 yıldır koronavirüsten Türk milleti çok çekti. Yeter artık, yakamızı bıraksın da rahat nefes alalım.”





“KORONA ARTIK BIRAK YAKAMIZI”

Sokak sokak gezen Palabıyık, okuduğu mani ile dikkat çekti. Palabıyık, mahalle sakinlerini, koronavirüse özel yazdığı şu mani ile uyandırdı:

"2 yıldır illallah ettirdin. Türk milletine mesafe koydurttun. Yaşlı genç demeden aldın götürdün. Aşıda da ikiye böldürttün. Korona, bırak artık yakamızı. Bu bayram alalım harçlığımızı.”

Bursa İnegöl'de Ramazan davulcusundan koronavirüslü mani VİDEO

