Bursa'da kötü koku gelen evden bir kamyon çöp çıktı

İHA

Çöp ev vakaları yaşanmaya devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Bursa'nın Mudanya ilçesi oldu.

Şükrü Çavuş Mahallesi Yokuşçeşme Sokak'ta bulunan çöp evden çıkan yoğun koku, vatandaşı canından bezdirdi.

Çöp kamyonla taşındı

Instagram'da bizi takip edin

İhbar üzerine Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri, harekete geçti.

Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanak sonrası, evdeki çöpler kamyonla taşındı.

"Evden bir kamyon dolusu çöp çıktı"

Mahalle muhtarı Şeref Şaş, şunları ifade etti:

Bir süredir yükselen kötü kokular sebebiyle şikayet konusu olan çöp ev için gerekli yerlere girişimlerde bulunduk.



Mudanya Kaymakamlığı ve Savcılığın gerekli prosedürü sonrasında ev zabıta ve emniyet güçlerince nezaretinde ekipler tarafından boşaltıldı. Evden bir kamyon dolusu çöp çıktı.