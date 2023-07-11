Bursa'da kovaladığı şahsı satırla yaraladı: Dediği sözler dikkat çekti

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokak'ta 49 yaşındaki Zekeriya T., iddiaya göre sevgilisi Gülşen A.'ya tacizde bulunan 59 yaşındaki İsmet G. ile sokakta karşı karşıya geldi.
Zekeriya T. elindeki satırla şahsı kovalamaya başladı.
Zekeriya T., kovaladığı şahsı yakalayıp satırla elinden yaraladı.
Polis müdahale etti
Olay yerine sevk edilen polis ekibi olaya müdahale etti.
Gözaltına alındı
Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
"Namus meselesi" dedi
Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T., basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.