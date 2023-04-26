Bursa'da koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü
DHA

Bursa'da yaşanılan feci kazada, bir kişi hayatını kaybetti..

Saat 17.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesinde meydana gelen olayda, Osman Alan, kendine ait olan ahırda kırkarken kullandığı cihazdan akıma kapıldı.

Durumu gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Osman Alan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü #1
Koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü #2