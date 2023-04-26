Bursa'da koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü

DHA
Bursa'da yaşanılan feci kazada, bir kişi hayatını kaybetti..
Saat 17.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesinde meydana gelen olayda, Osman Alan, kendine ait olan ahırda koyun kırkarken kullandığı cihazdan akıma kapıldı.
Durumu gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Osman Alan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.