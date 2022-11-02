Gittiği kreşte kaydıraktan düşen 33 aylık Miray’ın alnında kırık oluştuğu belirlendi. Kreştekilerin ambulans çağırmadığını ve ilkyardım uygulamadığını belirten aile, yasal süreç başlatacağını söyledi.

Bursa’da 33 aylık olan Miray Karabulut, Yıldırım ilçesinde gittiği özel bir kreşte kaydıraktan düşüp başından yaralandı.

‘Çocuğunuz düştü’ denilerek durumdan haberdar edilen aile, olay yerine koştu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun, tomografi çekilmesi sonucunda alnının kırıldığı öğrenildi.

DHA’nın haberine göre; aile, sorumsuzlukla suçladıkları kreşe yönelik yasal işlem başlatmak için harekete geçti.

“Çocukların çevresinde herhangi bir gözetmenin olmadığını gördük”

Baba Mustafa Karabulut, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğumuzu haziran ayında özel kreşe verdik. Öğle saatlerinde eşim aranarak çocuğun kaydıraktan düştüğü söylendi. 15 dakika sonra çocuğun alnı gözü şişmiş halde fotoğrafı gönderildi. Bize acilen gelmemiz gerektiği ve çocuğu hastaneye götürmemizin daha iyi olacağı söylendi. Biz gidip güvenlik kameralarını inceledik. Çocuğumuzu başka bir çocuğun iterek kaydıraktan düşürdüğünü gördük. Kamera görüntülerinde çocukların çevresinde herhangi bir gözetmenin olmadığını gördük. Çocuğumu düştükten sonra ilk yardım uygulamadan apar topar kaldırdıklarını izledim.





“İlk yardım yapmıyorlar, ambulansa haber vermiyorlar”

Ayrıca ambulans çağırmamışlar, bize çocuğu hastaneye götürürseniz iyi olur denilerek elimize teslim edildi. Biz çocuğumuzu Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine götürdük. Acilde tomografi çekildi. Çocuğun alnında kırık olduğu ve dokularında zedelenme olduğu tespit edildi. Çocuğumu bir günlüğüne beyin kana riskine karşı gözlem altına aldılar.

Bursa’da, kreşte düşen çocuğun alnında kırık oluştu VİDEO



“Kızımın bundan sonra başına sert bir darbe almaması gerekmektedir”

İlk yardım yapmıyorlar, ambulansa haber vermiyorlar ve her hangi bir güvenlik önlemi almıyorlar. Kreş bunun sorumluluğunu üstlenmemekte. Bizim hiç bir sorumluluğumuz yoktur deyip işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır. Biz bunu herkesin görmesini istiyoruz. Biz bir daha kimsenin başına böyle bir olay gelmemesi istiyoruz. Hukuki sürece başladık. Kızımın bundan sonra başına sert bir darbe almaması gerekmektedir. Bir darbe alırsa hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor.”

Kreş, iddiaları reddetti

Okuldaki yetkililer ise gerekli tedbirleri aldıklarını, çocuk düştükten sonra görevlilerin seferber olduğunu, bunun da görüntülerle de ortaya çıktığını ifade ederek, "Çocuk düştükten 6 dakika sonra aileye haber verdik. Biz aileye çocuğu biz mi hastaneye götürelim, yoksa siz mi götürürsünüz diye sorduk. Biz hemen geliyoruz dediler. Biz de hastaneye gittik. Evine geçmiş olsun ziyaretine gittik, ilgilendik. Ailenin iddialarıyla ilgili aynı düşünce içerisinde değiliz." şeklinde konuştu.