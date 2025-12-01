Bursa'da küçük boyda avlanan balıklar yakalandı

- Bursa'da su ürünleri denetiminde, yasal boyutun altında yakalanan 33 kasa istavrite el konuldu.
- Bir kişiye küçük boyutlu balık nakletmekten idari para cezası verildi.
- Sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin süreceği belirtildi.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım AŞ, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balık haline gelen ekipler, 6 araçta kontrol yaptı.
Denetimde 33 kasa istavrite el konularak yasal boyutun altında balık nakletmesi gerekçesiyle bir kişiye idari para cezası uygulandı.
"DENETİMLER SÜRECEK"
Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için ekipler, denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı.