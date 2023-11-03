Bursa'da küçük çocuğa biber gazıyla saldıran şüpheli 6 ayrı suçtan tutuklandı Gündüz saatlerinde sokakta oturan çocukların yanına bisikletiyle gelerek biber gazı sıkan ve ardından kayıplara karışan saldırgan, kısa sürede yakalandı. Yapılan soruşturmada şüpheli hakkında 5 şikayet dilekçesinin olduğu ortaya çıktı.

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DHA

Bursa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu.

Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan Veysel İlhan, biber gazı sıktı.

Olay yerinde fenalaşan Bolat, hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, İlhan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"Sen Trabzonsporlu musun"

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Küçük Yusuf saldırganın kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' diye sorduğunu söyledi.

'Evet' yanıtı üzerine de 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli saldırıya geçti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağladığı görüldü.

"Asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir"

Anne Sonay Baş, şüphelinin yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmasını isterken, Trabzonspor Kulübü de bir açıklama yayınladı. 'Bu olayın takipçisi olacağız' başlığıyla yayınlanan basın açıklamasında;

"Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gerekli cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

"Görüntülerdeki ben değilim"

Aralarında ‘yağma’ ve ‘darp’ olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim." diyen İlhan'ın evinde yapılan aramalarda, biber gazı sıktığı gün giydiği tişört ile 3 biber gazı ile bisikleti bulundu.

Tutuklandı

Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna dair 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlenirken, bugün adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"6 farklı olay..."

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, İlhan’ın 6 ayrı suçtan tutuklandığına dikkat çekilerek, " 'Kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama' suçlarına ilişkin 6 farklı olaydan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli Veysel İlhan hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilmiştir." denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)