Osmangazi'de ana yolda giden özel bir otobüse asılarak yolculuk yapan çocuk, başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, örümcek adam sahnesinde gibi davranan çocuğun tavırları görenleri şoke etti.

Kimliği belirsiz çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan çocuk, uzun süre bu şekilde yolculuk yaparak gözden kayboldu.

O anlar kayıt altına alındı

Merkez Osmangazi Hüdavedigar Mahallesi'nde seyir halindeki otobüsündeki tehlikeli anlar, başka bir otobüste seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu VİDEO



Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine polis ekipleri de soruşturma başlatırken. otobüs sürücüleri de uyarıldı.