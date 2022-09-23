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- Bursa'da küle dönen aracın içinden son anda çıktı
Bursa'da küle dönen aracın içinden son anda çıktı
Nilüfer ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan aracın içinden son anda çıkan sürücü, aracının küle dönüşünü izledi.
- 23.09.2022 - 13:09
- Güncelleme : 23.09.2022 - 13:34
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobiliyle ilerleyen 32 yaşındaki Mahsum A., ölümden döndü.
34 EHJ 441 plakalı otomobil, Beşevler Metro İstasyonu önüne geldiğinde bir anda alev aldı.
Yanan otomobilden son anda kurtuldu
Sürücü Mahsum A. hemen otomobili yol kenarındaki otobüs durağına çekti.
Durumu itfaiye bildiren Mahsum A. aracının gözü önünde kül oluşunu izledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken küle dönen otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Yangının kaynağı: Elektrik kontağı
Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.