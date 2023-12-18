Bursa'da küle dönen otomobilden kurtuldu! Olay yerinden topukladı Meydana gelen kazada kavşağa hızlı giren otomobil takla atarken, alev alan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Recep Aydın idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa hızlı girdi.

Kaldırım taşına çarpan araç takla atarken, kazanın şiddeti ile alev aldı.

Sürücü kayıplara karıştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü.

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil, kurtarıcı yardımı ile olay yerinde çekildi. Polis, kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)