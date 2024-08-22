Bursa'da kulübede çıkan yangın, zeytin bahçelerine sıçradı
DHA

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında çıktı.

Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALEDE

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi.

Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)